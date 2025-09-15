 Ya Metrika Fast
Полиция в Костанайской области перешла на усиленный режим несения службы

— Сегодня, 11:26
Изображение для новости: Полиция в Костанайской области перешла на усиленный режим несения службы

Фото пресс-службы ДП области

В Костанайской области ведётся воздушный надзор! Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

В связи с ростом аварийности и увеличением числа погибших и пострадавших в ДТП, полиция перешла на усиленный режим несения службы.

На пяти трассах республиканского и областного значения ведётся контроль с воздуха — с использованием дронов.

Будьте внимательны!

  • Не выезжайте на встречную полосу, если это запрещено знаками или разметкой.
  • Перед каждым манёвром убедитесь в его безопасности.
  • Устали в дороге? Остановитесь и отдохните — это может спасти жизнь.

Соблюдение правил дорожного движения — не формальность, а вопрос вашей безопасности и жизни окружающих!



