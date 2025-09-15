В Костанайской области ведётся воздушный надзор! Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В связи с ростом аварийности и увеличением числа погибших и пострадавших в ДТП, полиция перешла на усиленный режим несения службы.

На пяти трассах республиканского и областного значения ведётся контроль с воздуха — с использованием дронов.

Будьте внимательны!

Не выезжайте на встречную полосу, если это запрещено знаками или разметкой.

Перед каждым манёвром убедитесь в его безопасности.

Устали в дороге? Остановитесь и отдохните — это может спасти жизнь.

Соблюдение правил дорожного движения — не формальность, а вопрос вашей безопасности и жизни окружающих!

«Письмо учителю» - Бондарь Злата Владимировна Дорогая наша Злата Владимировна, от лица детей 3 «В» класса ОШ 16 и их родителей...

О последствиях циклона предупредили синоптики В ближайшие дни на большей части Казахстана погоду будет определять южный циклон и связанные с...