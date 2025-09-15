«Письмо учителю» - Бондарь Злата Владимировна
Дорогая наша Злата Владимировна, от лица детей 3 «В» класса ОШ 16 и их родителей...
В связи с ростом аварийности и увеличением числа погибших и пострадавших в ДТП, полиция перешла на усиленный режим несения службы.
На пяти трассах республиканского и областного значения ведётся контроль с воздуха — с использованием дронов.
Будьте внимательны!
Соблюдение правил дорожного движения — не формальность, а вопрос вашей безопасности и жизни окружающих!
