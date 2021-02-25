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Полиция Житикары ищет нарушителя, из-за которого судья оглашала приговор на фоне джунглей

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Полицейские города Житикара Костанайской области расследуют уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия во время онлай-процесса, передает  informburo.kz

Суть дела. Разбирательство начали после оглашения приговора Арману Абилеву – бывшему начальнику колонии «Чёрный беркут» 29 января. Во время судебного заседания, которое проходило онлайн через программу Skype, неизвестные установили судье Ларисе Карчинской и потерпевшему на фон картинку с джунглями.

«Уголовное дело зарегистрировано 2 февраля по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 407, часть 1, УК РК – «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного расследования». Причиной стали неправомерные действия со стороны неизвестного лица, которое во время оглашения приговора 29 января 2021 года посредством видеосвязи в Skype установило фоновую заставку, в связи с чем оглашение приговора было приостановлено», – сообщили корреспонденту Informburo.kz в полиции.

Устанавливаются все обстоятельства происшедшего, другая информация в интересах следствия не разглашается. Как именно полиция ищет поменявшего фон в Skype человека, не сообщается.

Что будет с поместившим судью в джунгли нарушителем. Если человека, который помешал работе судьи, найдут, ему грозит штраф в размере до 2000 МРП (5,8 млн тенге), исправительные или общественные работы, а в худшем случае – ограничение или  лишение свободы на срок до двух лет.

 

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