С 14 декабря весь личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы, передает Polisia.kz.
В преддверии и во время празднования Дня Независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан. В местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления граждан и на объектах, подлежащих государственной охране, плотность нарядов увеличена.
Усиливается контроль с помощью систем видеонаблюдения центров оперативного управления. Министерство внутренних дел принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности в период проведения мероприятий.