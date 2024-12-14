С 14 декабря весь личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы, передает Polisia.kz.

В преддверии и во время празднования Дня Независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан. В местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления граждан и на объектах, подлежащих государственной охране, плотность нарядов увеличена.

Усиливается контроль с помощью систем видеонаблюдения центров оперативного управления. Министерство внутренних дел принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности в период проведения мероприятий.

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