USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Поливная вода в РК под контролем: выписаны штрафы за нарушения

— Сегодня, 10:44
Изображение для новости: Поливная вода в РК под контролем: выписаны штрафы за нарушения

Сгенерировано ИИ

Министерство водных ресурсов и ирригации РК приняло меры в отношении субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по подаче поливной воды. Поводом стали нарушения при исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, а также непредоставление отчетов об исполнении тарифной сметы.

По итогам проверок 21 субъект привлечен к ответственности и оштрафован на 17,8 млн тенге. На сегодня взыскано 14,8 млн тенге. Материалы по оставшейся сумме переданы судебным исполнителям для принудительного взыскания.

Кроме того, в отношении 11 субъектов подано 12 исковых заявлений о понуждении предоставить отчеты об исполнении тарифных смет и заявки на утверждение тарифов в соответствии с законодательством. По 6 искам суд уже вынес решения в пользу министерства, еще 6 дел находятся на рассмотрении.

В ведомстве подчеркнули, что работа по контролю за соблюдением требований будет продолжена.

«Министерство продолжит системную работу по обеспечению выполнения субъектами естественных монополий всех нормативных требований. Основными целями и принципами законодательства в данной сфере являются обеспечение защиты интересов потребителей и субъектов естественных монополий, а также достижение баланса между ними», — отметил директор Департамента регулирования тарифной политики МВРИ РК Дархан Каинбердиев.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.