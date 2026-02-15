Минувшей ночью на планете зафиксирована вторая магнитная буря февраля. По данным мониторинга, её уровень пока колеблется от слабого до среднего. Пик пришёлся примерно на 5:00 по московскому времени и достиг значения G1.3 по пятибалльной шкале геомагнитной активности. Об этом сообщили в в российской лаборатории солнечной астрономии.

Специалисты отмечают, что причиной возмущений стала крупная корональная дыра на Солнце, расположенная напротив Земли. При этом буря началась примерно на сутки раньше прогнозируемого срока.

Активность февраля пока ниже январской

Первая магнитная буря текущего месяца была зарегистрирована 5 февраля. Таким образом, перерыв между событиями составил около десяти суток.

В целом февраль 2026 года пока выглядит более спокойным по сравнению с январём, который ранее установил рекорд десятилетия по числу дней с магнитными бурями. Основной всплеск солнечной активности тогда пришёлся на вторую половину месяца.

Возможны кратковременные всплески

По предварительным оценкам, текущий период геомагнитных возмущений может продлиться до двух суток. При этом воздействие будет неравномерным: возможны кратковременные усиления и отдельные слабые бури, которые будут сменяться относительно спокойными периодами. Вероятность выхода показателей выше уровня G2 (средняя буря) оценивается как низкая.

Усиление полярных сияний

На фоне геомагнитных возмущений ночью наблюдалось заметное усиление яркости полярных сияний. Индекс их интенсивности достигал 8,6 балла по десятибалльной шкале, что считается достаточно высоким показателем.

Наилучшие условия для наблюдения пришлись на промежуток с 1:00 до 5:00 по московскому времени. Сообщения о сияниях поступали преимущественно из северо-западных регионов. Информации о достоверных наблюдениях в центральных областях, включая Москву, не поступало.

Когда ещё можно увидеть сияние

Благоприятные условия для наблюдения полярных сияний сохранятся примерно до середины мая. После этого из-за сокращения ночного времени и высокой высоты Солнца над горизонтом вероятность наблюдений значительно снизится даже при сильных магнитных бурях.