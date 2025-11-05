В Рудном сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере.
По данным полиции, при обыске гаража подозреваемого обнаружены и изъяты 11 полиэтиленовых свёртков, обмотанных изолентой, внутри — вещество белого цвета со специфическим запахом. Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятое — мефедрон, общим весом 673,06 грамма.
Дополнительно при обыске по месту проживания изъяты электронные весы, изолента и пакеты «зип-лок», предположительно использовавшиеся для фасовки. Медицинское освидетельствование установило употребление задержанным каннабиноидов.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч. 3 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Полиция проводит дальнейшие следственно-оперативные мероприятия для установления каналов поставки и возможных соучастников. Подозреваемый имеет процессуальный статус, предусмотренный законом, и его вина должна быть доказана в суде.
