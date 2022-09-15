Полковник, отсидевшая почти год в СИЗО и оправданная судом, вернулась в свое кресло

Суд восстановил в должности полковника Айгуль Маманову, которую ранее оправдал суд. Ее вина в сборе денежных средств с сотрудников полиции не была доказана, передает Tengrinews.kz.

В апреле 2021 года заключением дисциплинарной комиссии ДП Костанайской области заместитель начальника следственного управления Айгуль Маманова была уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам — за превышение власти и должностных полномочий. Позже с мая 2021 года она находилась под арестом, в январе этого года начались судебные разбирательства, и полковника оправдали. Затем вышедшая на свободу женщина обратилась в суд, чтобы ее восстановили на работе.

«Судом установлено, что приказ об увольнении был издан, когда М. находилась на амбулаторном лечении. Материалами служебного расследования также не раскрыто, в чем выражен дисциплинарный проступок. Решением Костанайского городского суда от 1 сентября 2022 года иск удовлетворен частично: приказ об увольнении с должности заместителя начальника управления – начальника отдела зонального контроля следственного управления ДП Костанайской области признан незаконным и отменен, а М. восстановлена на прежнюю должность в органы внутренних дел», — сообщила пресс-служба Костанайского областного суда. Также взыскан в пользу уволенного сотрудника утраченный заработок за время вынужденного прогула. Вынесено частное определение в адрес начальника Департамента полиции Костанайской области. Решение не вступило в законную силу. Напомним, согласно материалам уголовного дела, Айгуль Маманова якобы собирала деньги с сотрудников следственного управления, замначальника которого и являлась, и с заместителей начальников райотделов полиции по следствию. Средства, как сказано в обвинении, шли на так называемые имиджевые мероприятия, например, на поощрение лучших сотрудников, на похороны полицейских, а также на подарки ветеранам. Собранные деньги переводились также в МВД. Но в суде ее вину так и не доказали.

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