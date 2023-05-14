Полмиллиарда тенге выделили на очистку русла реки Тобол в Костанае

Уже сейчас подрядчики начали выкорчёвывать камыш, позже приступят к углублению дна специальной техникой. Делают это не городские власти, а областное управление природных ресурсов. По словам специалистов, необходимость в этом назревала давно. Причина — заиливание и обмеление реки.

Камыш будут выкорчевывать в рамках очистки реки Тобол, от городского пляжа и до Гагаринской плотины. Проект двухгодичный, средства на него выделили из областного бюджета. Напомним, что именно возгорание камыша в прошлом году стало причиной крупного пожара, где огнем было уничтожено 12 жилых домов.

В управлении природных ресурсов отмечают, что главная задача ведомства — навести порядок на Тоболе. Но, также большую часть зарослей камыша тоже захватят. К слову, проект по преображению прибрежной зоны был создан еще в 2020 году, но тогда бюджетных средств на очистку Тобола от камыша не выделяли. Проведя эти работы раньше, возможно, пожара по улице Набережной и не возникло.

«Ввиду маловодности последних 15 лет наблюдается тенденция по обмелению и заиливанию водоемов нашего региона, ну и не только нашего региона, а в целом по стране. Есть необходимость проведения работ по очистке русла. Данные работы включают в себя дноуглубление, и выкорчевка камыша и кустарника»,- говорит руководитель отдела управления природных ресурсов и природопользования акимата Костанайской области Светлана Арсентьева.

К работам подрядчик приступает только сегодня, по словам специалистов для этого необходимы благоприятные погодные условия. Очищать Тобол будут все лето, а закончат только в августе следующего года.

«Если тенденция на обмеление будет продолжаться, то мы будем проводить эти работы. Сейчас у нас акимат города письмо в адрес нашего управления направил, чтобы мы продолжили работу в границах города Костанай. Будем планировать разработку проектно-сметной документации по очистке в районе триатлон парка»,- говорит специалист.

В ситуационном центре Айкомек рассказали, что к ним регулярно поступают заявки от жителей города очистить территории от камыша и сухостоя. С апреля их поступило уже больше 20. Жалобы касаются улицы Дачной, Станционной, Доненбаевой, Жуковского и колесных рядов. Когда власти доберутся до этих территорий, пока неизвестно.

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