Полмиллиона казахстанцев получат 5 000 тенге на ребенка

По состоянию на 1 ноября 2023 года адресная социальная помощь (далее – АСП) назначена 583,3 тыс. человек из 111,2 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 64,7 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РК.

Как сообщалось ранее, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

— ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

— предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребенка. На 1 ноября т.г. дополнительная выплата назначена 182 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП;

— содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

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