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Полмиллиона тенге получили победители республиканского конкурса «Рухани Казына»

Полмиллиона тенге получили победители республиканского этапа конкурса «Рухани Казына», который проводится для работников культуры. За первые места боролись музеи, библиотеки, дома культуры. В итоге из 50 номинаций, 6 достались костанайским культурным учреждениям. К примеру, в числе победителей и Костанайская областная научная библиотека имени Толстого.

В Костанайской областной филармонии наградили победителей областного этапа конкурса «Рухани казына — 2020». Он проходит уже третий год подряд и призван отобрать лучших среди музеев, библиотек, домов культуры, сельских клубов, а так же работников сферы культуры Костанайской области.

«С каждым годом он приобретает новый статус, растет круг участников. В этом году на областном этапе были представлены 64 заявки и лучшие из лучших присутствуют в этом зале, для получения своих заслуженных наград. Наши номинанты, которые прошли отбор на областном туре достойно представили Костанайскую области на республиканском этапе»,- говорит руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан Калмаков.

По итогам областного этапа определили 8 лучших организаций культуры, 8 лучших работников культуры, а также два победителя по двум новым спец.номинациям, появившимся в этом году. Кроме того, в этом году 6 победителей было определено в номинации «За активную деятельность во время карантина». Но это еще не все, из 50 номинаций уже республиканского тура конкурса, 6-ть в копилке костанайских учреждений культуры. К примеру, Костанайская областная научая библиотека имени Толстого стала первой в номинации «Лучший онлайн проект». Толстовка представила жюри свою программу «Медиаграмотность для библиотекарей».

«На само деле медиаграмотность касается всех сфер, мы должны критически осознавать ту информацию, которую получаем из разных источников, а мы, библиотекари, являемся посредниками между информацией и читателями. Мы сами в первую очередь должны уметь отбирать достоверную информацию, особенно, которая идет через соцсети»,- сказала Дариха Дюсибаева.

Победители областного этапа конкурса «Рухани казына» получили денежные премии — по 100 тыс. тенге организация культуры и по 50 тыс. тенге лучшие работники. А вот республиканские победители, среди которых и «Толстовка», получили сертификаты на полмиллиона тенге.

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