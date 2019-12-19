Полмиллиона за накидку. Деньги за покупку кресел-массажеров начали возвращать костанайцам

Фирма, продававшая кресла-массажеры начала возвращать деньги жителям Костаная, сообщает alau.kz

Напомним, что десяток жителей Костаная приобрели за 650 000 тысяч кресло-массажер. Его продавали на специально организованном мероприятии, куда были приглашены в основном пенсионеры. Одной из них была мама Елены Яновой.

Навязанную продавцами вещь, люди сразу же хотели вернуть, однако фирма на звонки не отвечала. Елена наняла адвоката, подала в суд и написала заявление в полицию.

Сегодня из 10 покупателей деньги вернули двоим. В случае с Еленой, все затраченные деньги на приобретение кресла, а это 200 000 тенге, были возвращены. Второй девушке также вернули потраченную сумму, однако на покупку чудо-кресла был оформлен кредит. Как быть теперь с процентами банка, кто будет их выплачивать, пока не понятно.

«В нашем случае проблема была решена до суда, иск был подан в суд, но мы будем его отзывать. Деньги выплатили, свое кресло они забрали. Судьба остальных 8-ми людей неизвестна. Сотрудники фирмы не выплачивают им средства, говорят, нет денег», — сказала Елена.

Ее адвокат считает, что деньги должны вернуть всем, вопрос лишь времени.