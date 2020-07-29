Полмиллиона заплатили костанайцы за несуществующий кислородный концентратор

Крупную сумму перевела семья из Костаная мошенникам за несуществующий кислородный концентратор, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пост о том, как мошенники наживаются на чужой беде, опубликовала в сети Instagram жительница Костаная Назгуль Шаяхметова. Она рассказала, что ее дедушке, переболевшему коронавирусом, после выписки из больницы требовался кислородный концентратор для поддержки дыхания. К тому же родные очень переживали, как пожилой мужчина воспримет весть о смерти его супруги, умершей от пневмонии.

«Так как дедушку выписывали в этот день, все поторопились, родственники собрали деньги на карту моего дяди. Продавец концентратора выслал фотографию удостоверения личности и фотографию карты, это вызвало доверие. Так как мы торопились, так как это была сумма, которая нас устраивала, и стоял вопрос жизни нашего дедушки, мы быстро собрали деньги и отправили их продавцу. Нам обещали сообщить номер водителя и машины, на которой привезут аппарат. Но после того как мы перевели всю сумму, они перестали отвечать на сообщения и принимать звонки. И стало понятно, что это обман», — рассказывает родственница пострадавших Назгуль Шаяхметова.

Свой пост девушка опубликовала с целью предупредить других казахстанцев, чтобы они не попались на такие же уловки мошенников, и просит откликнуться тех, кто, возможно, пострадал от их рук. Сейчас этим делом занимается полиция.

«В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия на установление и задержание подозреваемого лица. Зацепки имеются, но сложности в раскрытии интернет-преступлений всегда заключаются в том, что денежные средства отправлены за пределы страны или же сам мошенник находится не в Казахстане», — сообщил старший оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции Костанайской области Олжас Магыпаров.

Дедушка Назгуль без кислорода все же не остался, родственники буквально по крупицам собрали еще деньги на новый концентратор и приобрели у проверенного поставщика. Пожилой мужчина идет на поправку.

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