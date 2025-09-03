Министр внутренних дел Ержан Саденов на брифинге в Мажилисе озвучил позицию ведомства о легализации тонирования передних и боковых стекол автомобилей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов отметил, что МВД категорически против предложения пересмотреть тонировку автомобилей в Казахстане.

«Сейчас у нас есть допустимая норма. Задние стекла могут быть затонированы – там действуют заводские стандарты. Полная тонировка всех стекол в целях безопасности неприемлема. Мы против такого, такого закона нет и подобных предложений не поступало», – озвучил он.

Также журналисты поинтересовались, как министр относится к предложению снизить скорость в городах. По словам главы МВД, такой вопрос на повестке не стоит.

«Если в черте города есть объездные, то там и 80 км/ч разрешено, чтобы была интенсивность движения и не было заторов. Мы будем решать в зависимости от ситуации, и она везде разная», – дополнил Ержан Саденов.

Инфляция в Казахстане ускорилась В Казахстане продолжают дорожать товары и услуги, передает LS. В августе 2025 года месячная инфляция ускорилась до...

Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на трассе Костанай-Рудный По факту столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса на автодороге Костанай – Рудный, полицией собран...

Что такое ОПВР и зачем они нужны будущим пенсионерам С 2025 года в Казахстане поэтапно растут обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). Это отдельные отчисления, которые...