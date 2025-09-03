 Ya Metrika Fast
Полная тонировка авто и снижение скорости. Озвучена позиция МВД

— Сегодня, 13:56
Министр внутренних дел Ержан Саденов на брифинге в Мажилисе озвучил позицию ведомства о легализации тонирования передних и боковых стекол автомобилей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов отметил, что МВД категорически против предложения пересмотреть тонировку автомобилей в Казахстане.

«Сейчас у нас есть допустимая норма. Задние стекла могут быть затонированы – там действуют заводские стандарты. Полная тонировка всех стекол в целях безопасности неприемлема. Мы против такого, такого закона нет и подобных предложений не поступало», – озвучил он.

Также журналисты поинтересовались, как министр относится к предложению снизить скорость в городах. По словам главы МВД, такой вопрос на повестке не стоит.

«Если в черте города есть объездные, то там и 80 км/ч разрешено, чтобы была интенсивность движения и не было заторов. Мы будем решать в зависимости от ситуации, и она везде разная», – дополнил Ержан Саденов.



