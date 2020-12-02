Полноценная современная поликлиника появилась в посёлке Костанайской области

Полноценная современная поликлиника появилась в посёлке Тобол района имени Майлина. Здание местной врачебной амбулатории, которое было построено ещё в 1985 году, последние десятки лет находилось в плачевном состоянии. Всё лето и осень там велись строительные работы, и теперь местные жители смогут приходить на приём к врачу в тёплые, светлые кабинеты. А ещё для этой амбулатории выделена санитарная машина

Здание врачебной амбулатории в посёлке Тобол было построено в 1985 году и с тех пор оно не видело капитального ремонта. Потёки на стенах, сгнившие окна — именно в таком состоянии находилась Тобольская врачебная амбулатория до недавнего времени. Ее отремонтировали в рамках программы «Ауыл — Ел бесiгi». На капитальный ремонт потратили 190 млн. тг. Кроме того, из областного бюджета было выделено более 15-ти млн. тг. на оснащение мед. организации. Все работы выполнены качественно и в срок. Открытие амбулатории после ремонта стало отличным подарком селянам в честь дня Первого Президента.

«Впервые на капитальный и текущий ремонт 16 объектов здравоохранения выделено более 4 миллиардов тенге. Это в несколько раз больше, чем в прошлые годы. Поэтому эта данная сумма очень большая, это намного больше чем в прошлом году, чем в позапрошлом году. За счёт данных средств мы дооснастили наших много медорганизаций по всей области»,- говорит заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.

«Заменено всё, от пола до потолка, крыши батареи вон радуют глаз и так в целом видно, что заходишь в помещение, которое лечит даже без врачей и я надеюсь, что комиссия высокую оценку даст ремонту этого здания»,- сказал председатель совета ветеранов в поселке Тобол Александр Жаворонков.

О том, какие были выполнены работы по реконструкции здания и сколько подрядчиков принимало в этом участие, рассказал директор строительной организации ТОО «ТоргСтройМонтаж».

«Сначала строительства у нас присутствовало, где-то 35 человек, потом вот в октябре нам пришлось усилить рабочими с освобождённых объектов, и численность доходила до 50 человек»,- рассказал директор ТОО «ТоргСтройМонтаж» Павел Борзенков.

В этом году благодаря выделенным средствам здание обустроено не только снаружи, но и внутри, помимо этого произведён закуп новой мебели и медицинского оборудования. Костанайский подрядчик «ТоргСтройМонтаж» в течение 6-ти месяцев закончил все ремонтно-восстановительные работы. Кроме того, здесь установлена система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализация.

«Посёлок перспективный, увеличивается количество прикреплённого населения. На сегодня четыре участка, врачи общей практики работают, поэтому в дальнейшем будем дальше совершенствоваться обновлять, новое оборудование, аппаратура по необходимости. Для оказания медицинской помощи выделена санитарная машина для этой амбулатории»,- рассказал главный врач районной больницы района им. Б. Майлина Бекболат Уалиев.

В этой поликлинике оказывают первичную медицинскую помощь более семи тысячам человек. Только за одну смену фиксируется свыше 30-ти обращений. В амбулатории работают четыре врача общей практики.

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