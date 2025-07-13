Признать себя банкротом – на сегодня это единственный законный способ избавиться от долгов и кредитов, но только в том случае, когда платить по счетам действительно нечем, сообщает informburo.kz

Законом предусматриваются два варианта прощения долгов: внесудебное банкротство и через суд. Если долг небольшой – меньше 6,3 млн тенге (1600 МРП), то можно воспользоваться внесудебным банкротством. Если сумма кредита большая или много мелких долгов перед банками, МФО и коллекторами, то решать вопрос придётся через суд.

Что такое банкротство физических лиц, как объявить себя банкротом и что нужно знать о последствиях – подробно разбираемся в деталях и нюансах.

№1. Что такое банкротство физических лиц

Банкротство – это способ освободиться от долгов, если оказались в сложной финансовой ситуации и не можете больше платить по своим счетам. Официальный статус банкрота в законе «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан» описан так: банкрот – должник, в отношении которого завершена процедура внесудебного банкротства или вступило в законную силу решение суда о завершении процедуры судебного банкротства.

№2. Какие бывают виды банкротства

В законодательстве описаны две процедуры банкротства, которые, по большому счёту, зависят от размера долга:

процедура внесудебного банкротства – процедура, осуществляемая в отношении должника во внесудебном порядке с целью прекращения обязательств перед банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами;

процедура судебного банкротства – процедура, осуществляемая в отношении должника в судебном порядке с целью удовлетворения требований кредиторов за счёт имущественной массы должника.

Если долги меньше 1600 МРП (в 2025 году 1 МРП = 3932 тенге; значит, кредит не должен превышать 6,3 млн тенге) и просрочка превысила 12 месяцев, то можно воспользоваться внесудебным банкротством.

Если долг свыше 1600 МРП и просрочка больше года, то в этом случае предстоит процедура судебного банкротства.

№3. Что делать, чтобы признали банкротом

Если у должника нет официального дохода или официальный доход не превышает прожиточный минимум (с мая 2025 года установлен новый размер прожиточного минимума – 55 561 тенге);

если у должника нет имущества (в том числе и совместного), которое можно было бы продать в счёт погашения долга;

если должник сделал всё, желая урегулировать отношения с банком, но ничего не получилось и просрочка по кредитам превысила 12 месяцев, то можно подать на банкротство одним из двух доступных способов – во внесудебном порядке (долг не больше 6,3 млн тенге) или через суд (когда более крупная сумма).

При этом кредиторы имеют право подавать заявление в уполномоченный орган с целью проверки должника на предмет преднамеренного банкротства (отчуждение, сокрытие или уничтожение имущества, чтобы уйти от долгов). Если у должника найдут имущество, его продадут на торгах и вырученные деньги отдадут кредиторам (в соответствии с установленной очерёдностью).

Имуществом должника могут считаться даже животные при наличии ветеринарного паспорта или иного документа, подтверждающего право собственности.

Для должников, чья задолженность не погашается более пяти лет, проверка на предмет наличия имущества и ограничения по сумме задолженности устанавливаться не будет.

Законом также предусмотрено применение процедуры восстановления платёжеспособности. Это значит получить в суде отсрочку (до пяти лет) на оплату долгов. Для этого нужно согласие как должника, так и кредиторов, а ещё небольшой, но стабильный доход у должника.

№4. Как происходит банкротство физических лиц

Подать заявление на внесудебное банкротство можно, лично посетив ЦОН или онлайн – на сайте eGov.kz. Заявление подаётся в комитет государственных доходов Минфина.

Перед подачей заявления нужно получить персональный отчёт (Банкротство граждан РК), который содержит сумму текущих обязательств с указанием минимального количества дней просрочки. Сделать это можно на сайте id.mkb.kz.

Также необходимо получить справку о наличии имущества в личной собственности (процедура доступна онлайн на сайте eGov.kz).

Ещё один документ, который нужно будет приложить к заявлению о банкротстве, – это справка об урегулировании долга с кредитором (с банком либо МФО; по долгам перед коллекторскими агентствами документ урегулирования не нужен).

Документом урегулирования считается отказ банка в урегулировании. Если банк не предоставил письменный отказ в разрешении просроченной задолженности, то достаточно будет копии заявления либо другого подтверждения о направлении заявления в банк.

Кроме этого, нужно удостовериться в наличии регистрации номера телефона и супруга(и) в Базе мобильных граждан (в случае отсутствия зарегистрироваться), а также получить согласие супруга(и) на сбор и обработку персональных его (её) данных (согласовать заявку нужно будет в Личном кабинете), в случае отказа супруга(и) заявление отправке не подлежит.

Рассмотрение заявления должника проходит в течение 15 рабочих дней.

Решение о применении процедуры судебного банкротства принимается судом с учётом заключения финансового управляющего. Срок процедуры судебного банкротства составляет не более полугода.

№5. Какие последствия после списания всех долгов и кредитов

Банкротство однозначно будет с последствиями.

Банкрот не сможет получать новые кредиты на протяжении пяти лет.

Повторно применить процедуру банкротства можно будет только через семь лет.

В течение трёх лет после банкротства финансовое состояние банкрота будут мониторить налоговые органы. Мониторинг финансового состояния банкрота также вправе проводить кредиторы.

№6. Какие долги не подлежат списанию после процедуры банкротства

Банкротство на самом деле не обнуляет все долги без исключения.

Не спишутся после признания банкротом:

алиментные обязательства;

обязательства о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью человека;

требования, возникающие в соответствии с законом «О Национальном банке Республики Казахстан»;

возмещение ущерба по уголовным правонарушениям, а также взыскиваемые по решению суда;

вознаграждение финансового управляющего, проводившего процедуру банкротства.

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