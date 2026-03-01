Министерство здравоохранения усилило санитарно-профилактические меры в связи с ростом заболеваемости корью, сообщает Zakon.kz.

На фоне текущей эпидемиологической ситуации ведомство расширило комплекс противоэпидемических мероприятий. В стране проводится дополнительная иммунизация детей в возрасте 6–10 месяцев — до стабилизации обстановки. Также организована наверстывающая вакцинация для детей 2–5 и 7–18 лет, ранее не получивших прививку, и для медицинских работников до 30 лет без подтверждённой иммунизации.

Кроме того, ужесточены требования к плановой госпитализации и соблюдению противоэпидемического режима. В организованных коллективах и воинских частях временно отстраняют непривитых граждан. Об этом говорится в сообщении Минздрава от 28 февраля 2026 года.

По данным ведомства, принятые меры уже дают результаты: за последнюю неделю число зарегистрированных случаев снизилось с 417 до 311 — на 106 случаев, или на 25,4%. Тем не менее говорить о полной стабилизации ситуации пока рано.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Астане — 81 случай, в Алматы — 48, в Алматинской области — 57, в Западно-Казахстанской области — 29, в Атырауской и Костанайской областях — по 57 случаев. Основную долю заболевших составляют непривитые дети в возрасте до 14 лет.

С начала 2026 года дополнительной вакцинацией охвачено 36,7 тысячи детей 6–11 месяцев. Плановые прививки получили 21,4 тысячи детей в возрасте одного года (6,7%) и 17 тысяч шестилетних (4,7%). Наверстывающая иммунизация проведена для 8,1 тысячи человек до 18 лет.

Минздрав продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации и координирует дальнейшие действия. В ведомстве подчеркивают, что своевременная вакцинация остаётся ключевым фактором защиты населения и предотвращения распространения кори.

Магнитные возмущения в марте: когда ждать повышенной солнечной активности Астрономы сообщили о вероятных геомагнитных возмущениях в марте, однако мощных магнитных бурь в настоящее время...

В Казахстане запустили информационную систему «Автошкола» Министерство внутренних дел Республики Казахстан разработало государственную информационную систему «Автошкола» для учета автошкол и регистрации...

Токаев обратился к главам пяти стран Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил личные послания главам Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн...