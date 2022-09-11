Полнолуние перед ретроградным Меркурием: чего точно нельзя делать

10 сентября наступил ретроградный Меркурий.

Тревожность будет преследовать еще несколько суток после, считают астрологи. В материале Экспресс К список действий, которых желательно избегать, чтобы не получить долговременных негативных последствий.

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Полнолуние случится в знаке Рыбы, а это значит, у многих появится желание творить, создавать, креативить. Водный знак обострит интуицию, поэтому, принимая решения, важно слушать внутренний голос.

Кроме этого, звезды советуют не выдавать своих и чужих секретов. Лучше держать язык за зубами и в целом не болтать лишнего. Рекомендовано фильтровать свою речь и избегать пустых разговоров.

В продолжение выше написанного: нежелательно делиться своими планами. Ретроградный Меркурий — период, когда все идет не по намеченной траектории, а полнолуние только усугубляет ситуацию. Поэтому лишний раз не стоит афишировать свои мысли и цели на ближайшее будущее.

Нельзя спорить и говорить на повышенных тонах. Сложно представить, в каких ситуациях это бывает уместно и, главное, конструктивно. Если придется доказывать свою точку зрения, астрологи советуют делать это спокойно и только с железными аргументами.

Стараться не поддаваться панике и контролировать все свои эмоции. Если вдруг вам кажется, что земля уходит из-под ног, то вспомните, что сейчас не самый однозначный и простой период для всех, но совсем скоро он пройдет. Поддаваясь эмоциям, можно наломать дров.

День благоприятен для общения со второй половинкой, свиданий, построения совместных планов с любимым человеком. Людям, которые не встретили того или ту самую, рекомендовано подробно расписать на бумаге черты характера и внешности желаемого партнера.

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