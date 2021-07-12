Полностью решили проблему с отсутствием интернета в селе Костанайского района

В населенном пункте установили антенно — мачтовое сооружение, теперь тут ловит и 3 G, и 4 G. Проблему местные жители остро почувствовали с переходом на дистанционный формат обучения школьников.

С наступлением пандемии школьники, студенты и взрослая работающая часть жителей вынужденно перешли на дистанционный формат обучения и работы. И интернет необходим был всем. Но здесь он ловил плохо, доходил слабый сигнал из поселка Жамбыл, но для этого нужно было выходить на улицу.

«Все наши ученики перешли на дистанционный формат обучения, вот очень тяжело было работать. Такими платформами как «Кунделик». На сходах об этом говорилось. Вот буквально на той неделе мы сделали это оборудование. Сейчас проходит в тестовом режиме, но уже показывает зона покрытия весь Алтын дала, и уже работает 4G интернет», — рассказывает аким Жамбылского сельского округа Канат Саттыбаев.

12 июня акиматом Жамбылского сельского округа была произведена установка антенно мачтового сооружения, сейчас же в пилотном проекте проводится тестирование оборудования. Но жители села уже пользуются интернетом, не выходя на улицу.

«Раньше когда не было интернета, было очень тяжело для учителей, для детей, для родителей. Было такое, что дети поднимались на крышу, чтобы поймать там что-то, сдать экзамен,сделать уроки, то же самое и учителя выезжали за поселок ловить интернет. Самая главная, радость основная — это проведение интернета», — говорит житель села Алтын Дала Алия Жакетова.

В прошлом году в селе Алтын дала был построен водопровод,, сейчас тут производится средний ремонт 7 улиц в рамках программы «Ауыл ел — бесігі».

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