«Полностью всех запутали» — Цоя попросили четко отвечать о вакцинации

Министра здравоохранения Алексея Цоя попросили считать количество вакцинированных людей только по числу привитых двумя компонентами вакцины, передает Tengrinews.kz.

На заседании Мажилиса спикер палаты Нурлан Нигматулин попросил Алексея Цоя отвечать отвечать четко на вопросы населения и журналистов по вакцинации населения.

«Когда вы встречаетесь с журналистами, населению четко говорите о цифрах, которые есть. А то эта эквилибристика всех разбалансировала. Вы сказали сейчас 21 день. Кто-то из ваших заместителей говорит 90 дней. Вы сейчас говорите, что максимально 45 дней. Полностью всех запутали. Мы двигаемся в рамках международного стандарта. Ваши дипломы посмотришь, вы там все организиторы здравоохранения, еще что-то. Так организуйте хотя бы вакцинацию. Одна информация выходит, потом выходит другой ваш сотрудник и говорит другое. (…) Давайте не будем людям голову морочить. Если две вакцинации, значит, две вакцинации надо проходить. После 15 дней антитела — это все как оправдание, Алексей Владимирович. (…) После двух вакцинаций (применения двух компонентов вакцины. — Прим.) считается вакцинированным. Отсюда и счет ведите«, — сказал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Ранее министр сообщал, что в Казахстан было завезено 2,3 миллиона доз вакцин, 1,4 миллиона человек привиты первым компонентом.

«Вы знаете, что сама вакцинация у нас добровольная. Мы обеспечили максимальную доступность к вакцине. Во всех регионах вакцина есть. Порядка 1400 пунктов вакцинации организованы. В ТРЦ, порядка 300 выездных бригад, которые выезжают в коллективы. Вакцинация идет достаточными темпами.

Второй компонент неизбежно идет за первым через 21 и максимум 45 дней. Надо понимать, что даже привившись первым компонентом, на 15 день появляются антитела. Есть четкие графики поставок. Мы с регионами работаем. Вчера 117 тысяч граждан получили вакцину, темпы наращиваются. Граждане осознали, сначала шли с осторожностью на вакцинацию. Сейчас они видят, что много знакомых привито. Не видят каких осложнений. Мы видим, активность граждан повышается», — сказал министр.

Вторым компонентом вакцин привились 347 тысяч граждан.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.