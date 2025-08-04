Вечером 3 августа в центре Костаная внимание патрульных полицейских привлёк автомобиль Mitsubishi. За рулём находился 48-летний житель города. При проверке документов сотрудники полиции заметили, что в машине установлены специальные звуковые устройства, использование которых без разрешения запрещено.

В боковой двери автомобиля полицейские обнаружили нож в чехле, а в бардачке — предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием. Оба предмета были изъяты. В настоящее время по ним назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка.

Водитель будет привлечён к административной ответственности за незаконную установку спецсигналов. Ему грозит штраф в размере 25 МРП — это 98 300 тенге. Автомобиль водворен на

специализированную стоянку.

С начала текущего года в Костанайской области изъято почти 750 запрещённых к ношению предметов, в том числе около 700 единиц холодного оружия — ножей, кастетов и бит, а также порядка 20 единиц газового и травматического оружия.

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