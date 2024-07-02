Полный отказ не рассматривается – Минтруда о запрете на досрочное изъятие средств из ЕНПФ

Насколько экономика Казахстана устойчива к шокам, если ее приходится поддерживать «допингами»? Текущее положение специально для LS проанализировала управляющий директор AERC Евгения Пак.

Согласно отчету министерства финансов, за пять месяцев этого года расходы из республиканского бюджета составили 8,77 трлн тенге. Между тем Евгения Пак обращает внимание на то, что указанная сумма недоисполнена и составляет 94,7% от запланированных на указанный период трат.

«При этом налоговые поступления, которые в теории должны быть главной и самой устойчивой компонентой доходов бюджета, практически вдвое меньше – всего 4,46 трлн тенге, а это лишь 76,5% от запланированных на данный период. Очевидно, что расходы госказны в 8,77 трлн тенге с учетом налоговых поступлений в 4,46 трлн тенге – это, что называется, «жить не по средствам». И это при том, что, повторюсь, расходы недоисполнены, то есть по плану мы должны были потратить даже больше – 9,26 трлн тенге», – поясняет Пак.

Экономист добавила, что в итоге к налоговым поступлениям были добавлены 2,45 трлн тенге трансфертов из Нацфонда. Вместе с неналоговыми поступлениями удалось вытянуть доходы госказны за пять месяцев до 7,46 трлн тенге – и то, это все еще более чем на 1 трлн тенге меньше расходов.

«В такой ситуации дефицита бюджета возникают серьезные вопросы к адекватности прогнозируемых и плановых доходов республиканского бюджета. Тот факт, что налоговые поступления недоисполнены на 23,5% при отсутствии серьезных внешних шоков, отсутствии новых крупных преференций, при прочих равных, говорит о том, что план по налогам на текущий год был явно очень оптимистичным. По плану этот показатель должен был составить 5,83 трлн тенге за указанный период», – подчеркнула собеседница.

Для сравнения, Пак напомнила, что за пять месяцев 2021 года налоговые поступления составляли 2,6 трлн тенге, за аналогичный период 2022-го резко выросли до 4,28 трлн тенге, за пять месяцев 2023 составили 5,29 трлн тенге.

«Очевидно ведь, что резкий рост данного показателя в 2022 году был шоковым: к нам переехал российский бизнес, у нас серьезно увеличились объемы торговли (в частности, импорт на фоне санкций против РФ). В 2023 году мы видим, что темп прироста налоговых поступлений сильнее замедлился. И тогда становилось ясно, что резкий скачок 2022 года был временным, а потому в планах по доходам республиканского бюджета на 2024 год, принимая во внимание еще и пессимистичные прогнозы экономического роста Казахстана со стороны МВФ и ВБ в 3,1-3,4%, важно было хотя бы рассмотреть еще один сценарий, где налоговые поступления будут ниже», – считает экономист.

Пак подчеркнула, что план по расходам должен строиться на наиболее пессимистичном плане по доходам бюджета. Поскольку, по словам экономиста, необходимо учитывать, что расходы казны постоянно дофинансируют за счет трансфертов из Нацфонда. В частности, за пять месяцев этого года уже вытащили 2,45 трлн тенге трансфертами. Аналитик подчеркнула, что это 68% от запланированных на весь 2024 год.

«Сейчас почти середина года, многие госпроекты уже начаты исходя из запланированных трат госказны. Поэтому выхода особо и нет: сократить финансирование и прервать тем самым часть начатых госпроектов не везде возможно и неэффективно. Расходы также растут на фоне прошедших паводков и пожаров. Так что сейчас остается только искать средства, чтобы обеспечить запланированные расходы», – считает собеседница LS.

Вместе с тем Пак оценила риски того, что правительство вновь обратится к средствам Нацфонда. Она напомнила, что из госкопилки деньги берут через схемы с покупкой акций госкомпаний.

«В последующем дополнительным источником финансирования расходов бюджета может также быть госдолг, то есть мы можем занимать средства на рынке облигаций», – добавила экономист.

Что касается прогноза по налоговым поступлениям, то его сложно сделать. В частности, она напомнила, что данные по ВВП за январь-май пока не опубликованы.

«Приходится ориентироваться только на краткосрочный экономический индикатор, который охватывает не все отрасли, входящие в ВВП. Согласно этому показателю, деловая активность в стране снижается. Если за январь-март рост краткосрочного экономического индикатора был на уровне 4,7% годовых, то за январь-май – уже 3,7%. В частности, очень низкие темпы прироста наблюдаются в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Принимая во внимание то, что запуск проекта расширения Тенгиза был отложен и что Казахстан обещает ОПЕК компенсировать превышение квоты по добыче до сентября 2025 года, как минимум горнодобывающая промышленность вряд ли будет расти быстро. Поэтому есть риск, что тенденция недополучения налоговых поступлений, учитывая еще то, что план по поступлениям сам по себе слишком оптимистичный, продолжится», – подчеркнула Пак.

Между тем экономист считает, что пока есть деньги Нацфонда (на 1 июня – 29 трлн тенге), они будут использоваться в качестве подушки безопасности.

«Вопрос должен быть в другом: насколько самостоятельна и устойчива будет наша экономика в последующем к шокам, если мы все время прибегаем к «допингу» в виде высоких госрасходов, которые еще и частично финансируются за счет «подушек безопасности», – резюмировала Пак.

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