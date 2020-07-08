Полный текст обращения главы государства

На сайте akorda.kz размещен полный текст обращения Президента страны.

Дорогие казахстанцы!

Ситуация с коронавирусом остается серьезной. Но на фоне других государств в пропорциональном соотношении она если не лучше, то ничуть не хуже.

Тем не менее, мы, разумеется, не собираемся довольствоваться этим фактом, впереди большая работа, которую мы должны провести вместе, всем обществом.

Угрозу коронавируса недооценивать нельзя. Продолжать думать, что это обычный грипп, – ошибочно. Это гораздо более коварная и опасная болезнь. Количество заболевших в мире достигло почти 12 млн. человек, растет число жертв.

Именно поэтому с самого начала пандемии мы сразу же приняли решительные и жесткие меры, чтобы ограничить ее распространение в нашей стране.

Это позволило нам спасти многие жизни. Но, к сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией.

Госкомиссией принято решение о введении двухнедельного карантина по всей стране.

Это правильное решение. В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации.

Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией.

Государство принимает все меры для стабилизации ситуации. Укрепляется первичная медицинская помощь.

Уже сформировано 400 универсальных мобильных бригад для оказания комплекса медицинских услуг населению на дому. До конца июля их количество будет доведено до 3,5 тысячи.

Начата работа по увеличению мест в больницах. С момента моего поручения количество коек для больных коронавирусом увеличено на 70% и доведено до 43 тысяч.

Активно вовлечены в эту работу и военные медики. Благодаря ресурсам вооруженных сил развернуто более 500 коек.

В места особых вспышек передислоцируются полевые госпитали. Идет привлечение и интенсивная переподготовка медиков в запасе.

Для повышения доступа к тестированию дооснащаются действующие лаборатории – дополнительно закупается 20 ПЦР-анализаторов. Создаются 8 мобильных центров для ПЦР-тестирования, в том числе и сельского населения.

Все это позволит увеличить количество тестов до 40 тысяч в сутки.

Отдельно хочу остановиться на улучшении лекарственного обеспечения.

В этих целях сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарственных препаратов.

Продлено действие специального порядка государственных закупок способом из одного источника для противоэпидемиологических нужд.

Упрощен порядок разового ввоза противовирусных лекарственных средств, не имеющих регистрации в Республике Казахстан. Такие заявки рассматриваются в течение суток.

Ускорена процедура регистрации новых препаратов отечественных товаропроизводителей для лечения КВИ.

Все эти меры позволяют быстрее и эффективнее доводить необходимые препараты до больниц и аптечных сетей.

Правительство и акимы в срочном порядке проводят работу по обеспечению населения всеми необходимыми препаратами. Для стационаров уже закуплены лекарства для лечения около 30 тыс. госпитализированных. Это на 70% выше текущей потребности (при наличии около 18 тыс. госпитализированных). Работа продолжается.

В розничную сеть уже поступают необходимые лекарства: доставлено 800 тыс. упаковок парацетамола, до конца недели ожидается поставка еще 900 тыс. упаковок, 150 тыс. упаковок антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть.

В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена.

Вновь обращаюсь с просьбой к гражданам не паниковать, не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный спрос на них.

В целом, на закуп лекарственных препаратов, аппаратов ИВЛ, стимулирование медработников и другие неотложные меры направляется не менее 150 млрд. тенге. Расходование средств будет на особом контроле.

Сейчас крайне важно не допускать панику в обществе.

Некоторые бессовестные дельцы пытаются воспользоваться непростой ситуацией и заработать на этом. Ими создается искусственный ажиотаж и намеренно завышаются цены на столь нужные медицинские препараты.

По моему поручению правоохранительные органы начали привлекать к ответственности лиц, занимающихся спекуляцией лекарствами.

Акиматам следует проводить общественные рейды и выявлять подобные факты.

Некоторые лица устраивают политические игрища, распускают слухи, подогревают ситуацию разного рода предположениями и призывами, пытаются разжечь рознь в обществе.

Такого рода манипуляции крайне опасны, поэтому им будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.

К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев.

За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь.

Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех.

Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии.

Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших.

Хочу призвать всех соотечественников проявить стойкость, спокойствие, ответственность перед испытаниями, выпавшими на долю нашего народа.

Мы продолжаем нашу борьбу с коронавирусом. Нет сомнений в том, что победа будет на нашей стороне.

Мы не должны опускать руки, поддаваться депрессии, апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше единство.

Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца.

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