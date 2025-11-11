В 2025 году почти 50% всех выданных в стране займов пришлись на личные потребности — покупку бытовой техники, смартфонов и автомобилей. По данным Национального банка, совокупная кредитная задолженность населения превысила 19 трлн тенге, передаёт BAQ.KZ.
«Ложное благополучие»: кредиты ради статуса
Эксперты предупреждают: за внешним достатком — дорогими гаджетами, брендами и частыми поездками — всё чаще скрываются значительные долги. Экономисты называют это эффектом «ложного богатства»: человек живёт в кредит, чтобы казаться обеспеченным.
Кредитный бум
Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова сообщила, что рост потребительских займов продолжается:
«В прошлом году потребительские кредиты выросли на 33,5%, в этом — на 17–17,8%. Автокредитование (около 25% рынка) увеличилось на 35%. При этом объём необеспеченных займов снизился на 12,7%».
Опросы показывают, что молодёжь нередко берёт кредиты «для имиджа»: среди 18–25-летних 46% признаются, что занимают из-за неуверенности в себе, 33% — чтобы «показать покупку» в соцсетях, 21% считают, что «богатых уважают».
Новые правила и защита заёмщиков
С 25 октября Национальный банк снизил базовую ставку до 10,25%
, что должно постепенно удешевлять заёмные средства. Параллельно регуляторы ужесточили требования к банкам и МФО.
Мадина Абылкасымова:
«Если у заёмщика просрочка более 90 дней, новый кредит выдавать нельзя. В микрофинансовых организациях займ не предоставляется даже при одном дне просрочки. Установлен лимит: срок потребительского кредита — не более пяти лет».
Дополнительную защиту гражданам предлагают депутаты. По словам Мурата Абенова, с сентября банки будут обязаны самостоятельно погашать кредиты, оформленные мошенниками на имя клиентов.
Мнение эксперта
Экономист Ерлан Каримов отмечает, что кредитная зависимость для части населения стала устойчивой привычкой:
«Многие берут новые займы, чтобы закрыть старые. Регулятор меняет параметры денежно-кредитной политики, но насколько это остановит тенденцию — покажет время. Нужна системная работа по финансовой грамотности, чтобы люди перестали жить в долг».
По его словам, избыточное кредитование бьёт по устойчивости домохозяйств и усиливает дисбалансы:
«Потребкредит — двигатель спроса, но при излишнем росте долгов падает финансовая устойчивость граждан, растут риски для банков и усиливается социальное неравенство».
