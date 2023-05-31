«Половина месячной зарплаты для дастархана». Почему казахстанцы стали реже приглашать гостей

«Половина нашей зарплаты уходила на встречу гостей», — пишет жительница Астаны в социальных сетях. По ее словам, из-за того, что 50 процентов дохода семьи расходовалось на праздничный дастархан, они перестали приглашать домой гостей.

«Было стыдно, но, как оказалось, не так уж и плохо быть негостеприимными», — резюмировала она. Это сообщение вызвало споры в обществе. Одни посчитали, что женщина поступила правильно, руководствуясь отказом от материальных затрат. Другие же сочли решение категоричным, напоминая, что благодарность гостей приносит в дом счастье и достаток. Редакция Tengrinews.kz записала мнения специалистов о том, по каким причинам казахстанцы стали реже приглашать гостей, в какую сумму обходится накрыть дастархан и какое место занимало гостеприимство в истории казахов.

«Так как кочевой образ жизни не предполагал закрытости, замков или заборов, соответственно, человеку нужно было защититься от людей с недобрыми намерениями. Потому что по степи в открытом пространстве ездили разные люди, и могли происходить разные ситуации, и человек при этом не всегда защищен. Допустим, приехал в аул чужак и зашел в одну из юрт. Как можно защититься от злого умысла человека, если живешь в открытом пространстве, когда нет ни забора, ни замка? Защититься можно только одним способом – принять незнакомца как дорогого гостя.

Накормить, напоить, и тогда, может быть, он в благодарность не сделает тебе ничего плохого, а, наоборот, расстанется с тобой как с товарищем, как с хорошим другом. То есть гостеприимство и понятие, что гость — это от бога, исходило из принципов безопасности, которая достигалась не агрессией, а открытостью», — рассказала историк Салтанат Асанова.

Специалист отмечает, что эта мировоззренческая точка зрения породила большое количество обычаев и традиций, связанных с гостеприимством, и остается одной из немногих вещей, которые казахский народ не утратил с годами.

«К сожалению, из-за оседлого образа жизни, влияния Российской империи и других исторических факторов многие традиции и обычаи нашего народа были утеряны. Но обряд дастархана продолжает быть у нас. В казахских, казахстанских семьях до сегодняшнего дня есть такое, что, когда домой приходит кто-нибудь, человек сразу направляется на кухню и ставит чайник. Мы не можем отпустить человека голодным. Если даже он торопится, ему предложат «нан ауыз тию», угоститься чем-нибудь со стола или съесть кусочек хлеба», — добавила спикер.

Историк Салтанат Асанова считает, что к казахскому дастархану нельзя относиться просто как к застолью или обычной совместной трапезе, так как это целый ритуал.

«Это живая этническая традиция, живой обряд. Почему? Потому что за дастархан никто никогда не садится так, как ему заблагорассудится. Имеется четкая иерархия рассадки, есть особое почетное место — төр. Невозможно представить, чтобы туда могла забежать и сесть молодежь, когда в доме есть аксакалы. Потому что мы знаем, кто где должен сидеть. Или, к примеру, мясо по-казахски, которое тоже имеет четкий обряд. Когда на стол приносят конину или баранину, части мяса раздают тоже согласно их предназначению. И конечно же, никто не начнет есть, пока старший за столом не попробует блюдо первым», — объяснила она.

По словам специалиста, дастархан является тем местом, где решаются социальные проблемы и иногда даже политические.

«Отношение к совместной трапезе такое у нас не потому, что мы какие-то обжоры или нам просто делать нечего и мы так любим гостей. Трапеза – это не столько угощение, сколько жертвоприношение. Это чтобы задобрить живущих, доставить им удовольствие, чтобы обязательно помянуть ушедших. А после окончания гости дают бата (благословение), которое выражается в наилучших пожеланиях и добрых напутствиях. И нельзя забывать о том, что дастархан — это место, где могли помирить друг с другом враждующих. И даже если происходит что-то негативное между людьми, они говорят, что «біз бірге дәм еттік қой» («мы ведь вместе трапезничали, делили кусок хлеба»)», — отметила историк.

Историк Салтанат Асанова поделилась мнением, почему сейчас казахстанцы стали реже приглашать гостей. По ее словам, это следствие современной модернизации, цифровизации, влияние других культур.

«Как я выше говорила, дастархан — это не развлечение, а целый социальный обряд. И это не всегда может приносить радость или удовольствие тем, кто приглашает гостей. Потому что люди готовятся, тратят не только деньги, но и энергию. При этом во время встречи гостей бывают переживания, чтобы никого не обидеть, не обделить вниманием. Поэтому, возможно, городские казахи стали реже приглашать сейчас.

Чем больше человек модернизирован, чем больше он потерял связь с традиционной культурой и больше воспринял ценности другой культуры, будь то американская, европейская или славянская, и если ему не привили понимания гостеприимства, то он будет воспринимать это все как нечто непонятное. Конечно, что-то будет теряться из-за цифровизации той же. Но нужно знать, откуда это, что эта за традиция или обычай, необходимо знать свою историю», — добавила спикер.

Мы побеседовали с социологами на тему современного гостеприимства. По мнению исследователя центра Paperlab Камилы Ковязиной, процесс урбанизации неизбежно ведет к изменению в укладе жизни казахстанцев.

«Исследований о том, как часто или редко казахстанцы приглашают гостей, у нас нет, поэтому это утверждение может оказаться только мнением, ощущением. Однако культура приглашения в гости действительно меняется со временем. К примеру, с урбанизацией связывают появление культа времени и пунктуальности, а это было следствием работы по часам, необходимости быть на предприятии или в офисе вовремя. Культ времени приводит к тому, что, в отличие от сельских жителей, городские не могут позволить себе просто принять гостей в любое время. Кроме того, какие-то типы времяпрепровождения теперь кажутся неэффективными и им отдается низкий приоритет», — рассказала специалист.

Социолог отмечает и тот факт, что современные родители стали больше уделять времени развитию своих детей, соответственно, свои ресурсы они предпочитают расходовать на эти цели.

«Другой момент – в городах жизнь действительно дороже, и теперь если люди переезжают, то маленькими семьями: мама-папа-дети. В таких условиях уход за детьми и бытом становится ношей женщины, которая чаще всего тоже работает, и прием гостей становится действительно большой дополнительной нагрузкой. Влияет очень сильно еще и интенсификация материнства. То есть если для наших мам достаточно было обуть-одеть-накормить нас, то сейчас от современных мам требуется гораздо больше. Я знаю множество женщин, которые даже если не работают, то целый день занимаются развитием и образованием детей. Водят их в школу, забирают из школы, возят на кружки и секции, в перерывах ухаживают за младшими, готовят обеды и ужины. И в какой-то момент они просто отказываются принимать гостей», — дополнила исследователь.

Также, по мнению социолога, основной причиной отказа от встречи гостей дома стали цены, а точнее, инфляция.

«Пригласить гостей – это просто очень накладно. В последний год цены очень сильно повысились. Мы это все чувствуем и опять же приоритизируем для себя расходы не в пользу посиделок с большой семьей или друзьями», — отметила специалист.

Мы опросили несколько поваров в Астане, оказывающих услуги на выезде. Специалисты поделились примерными суммами затрат для закупа продуктов для праздничного стола на 10 человек:

Конина для бешбармака (один табақ) — от 25 тысяч тенге;

3 вида салатов, 3 вида холодных закусок, самса и баурсаки, фруктовая нарезка — 28-30 тысяч тенге;

Чайный сет (торт, сладкая выпечка)- от 15 тысяч тенге;

Соки, газированные напитки — от 6000 тысяч тенге.

Итого: 74-76 тысяч тенге.

Повара отмечают, что итоговая сумма будет зависеть от места закупа, рынок это или супермаркеты, а также от выбора блюд.