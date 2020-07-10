«Половина посевов страны находится в хорошем состоянии» -вице-министр сельского хозяйства

Состояние половины посевов в Казахстане оценивается как хорошее. Остальная часть имеет удовлетворительную оценку. Такие данные озвучил вице-министр сельского хозяйства в своем выступлении в столице, передает alau.kz

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане в этом году увеличилась на 238 тысяч гектаров. Теперь она составляет 22,5 миллиона гектаров. О состоянии посевов на этой территории акиматы регионов уже собрали сведения и предоставили их в министерство сельского хозяйства.

«Состояние посевов зерновых и зерновых культур расценивается как хорошее на 48 процентов площадей, 49 – удовлетворительное, 3 процента – неудовлетворительное. При этом общее состояние посевов в дальнейшем будет зависеть от природных климатических условий, а также своевременной обработки»,- сообщил Айдарбек Сапаров, первый вице-министр сельского хозяйства.

Обработкой посевов уже занялись. К примеру, до конца месяца в стране завершат химическую прополку сорняков. Сейчас работы провели больше, чем на 10 миллионах гектаров, а это составляет 70 процентов от запланированной площади. Также обработано 149 тысяч гектаров зараженных зерновых культур.

«Для стимулирования приобретения средств защиты растений в текущем году предусмотрено 37 миллиардов тенге, в том числе 5,6 миллиардов тенге выделены из республиканского бюджета в рамках антикризисных мер. Данный объем субсидий позволит просубсидировать 16,5 миллионов видов пестицидов, что больше на 25 процентов, чем в прошлом году. Это позволит обработать всю посевную площадь»,- рассказал вице-министр.

Минеральных удобрений в этом году закупят на 120 тысяч тонн больше, чем в прошлом. На это выделено 26 миллиардов тенге. Дополнительные средства пустят и на обработку от саранчи. Этой весной прогнозировалось, что ее нашествие может стать особенно массовым.

«В текущем году прогнозировалось распространение стадных саранчовых на площади 554 тысячи гектар, не стадных – 266 тысяч гектар. По данному направлению предусмотрено 1,5 миллиарда тенге. Услуги по химической обработке против саранчовых вредителей проводятся в оптимальные сроки с высокой биологической эффективностью»,- проинформировал Айдарбек Сапаров.

Первые результаты от посевной кампании и обработки в стране уже есть. В южных регионах страны приступили к сбору урожая пшеницы и ячменя. Уборкой охватят 118 тысяч гектаров. По имеющимся данным средняя урожайность на этой территории составляет на сегодня 17 центнеров с гектара.

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