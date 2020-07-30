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Половину от 42 500 получат казахстанцы за август

ru.sputniknews.kz

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Соцвыплату за август казахстанцы получат, но за две недели. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК

«Сегодня есть поручение Президента — продленный карантин — выплата обязательно будет. Но в половину суммы – 21 250. Эта сумма обязательно наши граждане получат», — сказал вице-премьер Ералы Тугжанов.

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