Половину от 42 500 получат казахстанцы за август

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Соцвыплату за август казахстанцы получат, но за две недели. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК
«Сегодня есть поручение Президента — продленный карантин — выплата обязательно будет. Но в половину суммы – 21 250. Эта сумма обязательно наши граждане получат», — сказал вице-премьер Ералы Тугжанов.
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