Половину принесенной обуви выбрасывают. Что несут в костанайские пункты гуманитарной помощи?

Несмотря на то, что ситуация с паводком понемногу стабилизируется, людей, кому нужно помочь, по-прежнему много. В Костанайском ресурсном центре неправительственных организаций гуманитарную помощь для пострадавших от паводка принимают круглосуточно. Волонтеры в буквальном смысле ночуют на своём рабочем месте.

К ним практически безостановочно привозят продукты, одежду и средства личной гигиены. Днем и ночью к ним приходят и сами пострадавшие

«Это мне одолжили раскладушку на время, пока поспать. Для чего получается есть промежуток от 4 утра а домой куда ехать остаемся здесь, на втором этаже Глеб и Айсулу с первых ней безвылазно находятся здесь, а я периодически», — говорит волонтёр Лейла Балгабаева.

Лейла Балгабаева отвечает за прием и распределение одежды, которую приносят костанайцы. Разбирают ее очень хорошо, рассказывает женщина. Несколько машин они уже отправили в южные регионы. Сейчас активно ее берут и пострадавшие из садовых обществ, где живут большими семьями. За одеждой приходят уже и другие нуждающиеся. И здесь никому не препятствуют в ее выборе. Как отмечают волонтеры, самая большая проблема — это обувь, которую несут в этот пункт. Где-то не работают замки, где-то отмечаются серьезные потёртости, то есть по сути она уже негодная и люди просят такую обувь к ним не приносить, потому что они ее просто выкидывают.

А это примерно 50 процентов принесенной обуви, еще 30 процентов одежды волонтеры тоже выносят на мусорку. Есть в центре и совершенно новые комплекты постельного белья, одеяла, пижамы, подушки, нижнее белье, тапочки, носки — это все уже сегодня будет отправлено пострадавшим в Алтынсарино Костанайского района. Этот груз прислал меценат из Астаны специально для них.

Сергей Петрович из Мичурино, там тоже под водой оказалось почти 40 домов, и его в том числе. Он приехал за продуктовыми наборами. Мужчине очень неудобно принимать помощь, но в затопленном доме осталось почти все — полный погреб картошки, солений и все запасы.

«Документы такие вещи быстро. Дочь у меня инвалид, отправил с друзьями, а сам пытался возле дома и нас не предупредили про эвакуацию, подошла вода моментом пришла. Раньше не топило. _- В 2000 году доходила до дома, но в дом не заходила», — говорит житель села Мичурино Сергей Петрович.

За продуктовые наборы в ресурсном центре отвечают два волонтера. Глеб Футман один из них. Он формирует гуманитарку в пакеты. старается, говорит, чтобы было одинаково. Вот сейчас так выглядит продуктовый набор.

Есть и пакет со средствами гигиены — это мыло, порошок, зубная паста и щетка, шампунь и другое. Все это везут предприниматели. Горячее питание тоже поступает ежедневно от них, а это порядка 700 порций. Причем продукты питания завозятся ежедневно.

«Хочется выразить огромную благодарность бизнес-сообществу города Костанай и Костанайской области, потому что настолько большой поддержки от бизнес-сообщества и не думал получать мы не думали получать. думали несколько наших постоянных спонсоров. С кем мы лично работаем, они помогут, а здесь абсолютно все бизнес- сообщество, начиная от магазинов техники, заканчивая продуктами питания, продовольственными товарами и это достойно уважения», — благодарит волонтёр Глеб Футман.

Сейчас гуманитарку везут уже меньше, отмечают волонтеры, пакеты получаются не такие объемные. Крупы и макароны из больших объемов фасуют по килограмму, чтобы хватило всем. Пока не хватает сахара и соли, средств личной гигиены, постельного и нижнего белья, носков. Вся эта гуманитарка людям выдается по документам. Волонтеры фиксируют выдачу, чтобы помощь получили действительно те, кто в ней нуждается.

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