Положил голову в ведро. Жителю Костанайской области за убийство с особой жестокостью вынесен приговор

Обвиняемый в совершении убийства с особой жестокостью житель Костанайской области получил меньший срок, чем тот, который запрашивало для него обвинение. Но, не смотря на то, что суд учел его явку с повинной, как смягчающее обстоятельство, обвиняемый проведет в заключении более 15 лет, передает alau.kz

Напомним, обвинение просило назначить в наказание жителю Качар Евгению Булатову 17 лет лишения свободы. В декабре 2020-го года, в Рудном он случайно встретился за покупкой спиртных напитков с Алексеем Михайловым. Спиртному они посвятили весь вечер, вплоть до наступления состояния сильного опьянения, и возникшей ссоры. В ходе неё 31-летний житель Качар Евгений Булатов, на которого хозяин замахнулся ножом, отобрал орудие нападения, и сам нанёс множество беспорядочных ударов по различным частям тела. В итоге голова погибшего мужчины оказалась в пластиковом ведре, стоящем рядом с местом совершения преступления.

«Эксперт рекомендовал считать вас вменяемым. При этом установлено, что в момент совершения преступления вы находились в состоянии алкогольного опьянения, что, по мнению суда,и явилось основной причиной совершения вами убийства с особой жестокостью», — подчеркнул судья Жолдыбай Метаев.

Булатов в суде признал свою вину. Это обстоятельство, как и его явка с повинной в полицию, было признано судом смягчающим обстоятельством.

«Назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Назначить Булатову Евгению принудительные меры медицинского характера, и амбулаторное принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания», — сказал судья.

Приговор в силу не вступил, и может быть обжалован.

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