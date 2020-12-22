Полсотни банок с соленьями и вареньями украли у жительницы Костанайской области

Карабалыкские полицейские задержали семейную пару, которые подозреваются в краже продуктов питания. Более 50 банок солений украли воры у сельчанки.

16 декабря в дежурную часть отдела полиции Карабалыкского района обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из подвального помещения неизвестными похищены банки с соленьями и овощи.

При осмотре подвала, полиция установила, что входная дверь была взломана. Из погреба воры вынесли все заготовки на зиму. Это два мешка картофеля, 53 банки различных компотов и варенья, маринованных огурцов и салатов. В ходе оперативно — розыскных мероприятий полицейскими задержаны двое подозреваемых. Ими оказались двое жителей Карабалыка, семейная чета в возрасте 39 и 37 лет, нигде не работающие. Подозреваемые около 4-х утра проникли в подвал и украли все соленья.

Пострадавшая поблагодарила полицейских за оперативное раскрытие кражи



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