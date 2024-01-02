Полсотни человек спасли сотрудники МЧС РК

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За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершен 221 выезд, из них на пожары и случаи горения 111, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 109.
При которых спасено и эвакуировано 54 человека. МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.