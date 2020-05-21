Полсотни клиентов. Владельца костанайской кальянной накажет суд

20 мая в Костанае мониторинговой группой в составе представителей акимата, специалистов контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службы выявлена работа кальянной. Об этом сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

В заведении находилось порядка 50 человек.

Владелец заведения будет привлечен к административной ответственности по статье 462 КоАП РК.

Рейдовые мероприятия продолжаются.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.