В Костанае одно из туристических агентств оказалось в центре внимания полицейских. Компания, которая занималась бронированием туров за рубеж, получила массовые жалобы от клиентов.

На данный момент в полицию поступило 53 заявления от пострадавших, которые заплатили за туры, но не получили обещанных услуг. Люди бронировали поездки в Египет, Турцию, Таиланд, Вьетнам и Китай, оплачивая полностью или частично стоимость туров. Однако, несмотря на оплату, туры не были забронированы, а деньги не вернулись.

«Клиенты бронировали туры как лично, посетив офис, так и по телефону, оплачивая наличными и безналично. Но в день вылета они обнаруживали, что туры не были забронированы. По предварительным расчетам ущерб составил почти 40 миллионов тенге. Компания на обвинения ответила, что деньги не присваивались, а туры продавались по себестоимости, из-за чего и возникли проблемы. На данный момент, полицейскими установлено отсутствие каких-либо документов подтверждающих бронирование туров», — сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

По факту мошенничества с двумя и более пострадавшими проводится досудебное расследование.

Подозреваемая — индивидуальный предприниматель задержана. Следствие продолжается.

Полиция просит всех, кто пострадал, по аналогичной схеме, обратиться в правоохранительные органы.

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