Полсотни новых случаев COVID-19 в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
15 ноября в Костанайской области зарегистрирован 51 случай COVID-19.
Заболевшие: 32 жителя Костаная, 8 – Аулиекольского района, 6– Карабалыкского района, 3 — Житикаринского района, 2 – Алтынсаринского района.
36 обследованы по самообращению, 7 – с профилактической целью (завозные случаи), 6 в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 2 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 24 с симптомами заболевания, 27 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 3 апреля по 15 ноября зарегистрировано 4315 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3371 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области