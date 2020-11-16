Полсотни новых случаев COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

15 ноября в Костанайской области зарегистрирован 51 случай COVID-19.

Заболевшие: 32 жителя Костаная, 8 – Аулиекольского района, 6– Карабалыкского района, 3 — Житикаринского района, 2 – Алтынсаринского района.

36 обследованы по самообращению, 7 – с профилактической целью (завозные случаи), 6 в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 2 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 24 с симптомами заболевания, 27 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 15 ноября зарегистрировано 4315 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3371 человек.

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