Полсотни новых случаев COVID-19 зареистрировали в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
7 марта в Костанайской области зарегистрировано 50 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,39%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 31, 5 в г.Лисаковск, по 3 Карасуский, Узункольский районы и г.Аркалык, по 2 в г.Рудный и Алтынсаринском районе, 1 в Наурзумском районе.
29 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 с профцелью.
Из числа инфицированных 34 с симптомами заболевания, 16 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 07 марта 2021г зарегистрировано 12775 случаев COVID-19
Количество выздоровевших больных — 11390
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области