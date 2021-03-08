Полсотни новых случаев COVID-19 зареистрировали в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

7 марта в Костанайской области зарегистрировано 50 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,39%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 31, 5 в г.Лисаковск, по 3 Карасуский, Узункольский районы и г.Аркалык, по 2 в г.Рудный и Алтынсаринском районе, 1 в Наурзумском районе.

29 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 с профцелью.

Из числа инфицированных 34 с симптомами заболевания, 16 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 07 марта 2021г зарегистрировано 12775 случаев COVID-19

Количество выздоровевших больных — 11390

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