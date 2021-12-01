Полсотни полцейских поощрили в Костанайской области

В департаменте полиции Костанайской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Первого Президента РК.

Ветеранов органов внутренних дел, сотрудников полиции и всех участников мероприятия поздравил исполняющий обязанности начальника ДП области Кайрат Дюсембеков.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе и в связи с празднованием Дня Первого Президента Республики Казахстан приказом МВД присвоено звание полковника полиции заместителю начальника Управления по противодействию экстремизму ДП области Ерлану Сембину.

За смелость и отвагу, проявленные при спасении людей награждены ведомственными медалями «За вклад в охрану общественного порядка» патрульный полицейские УП города Костаная Мырзахан Султанов и Батыржан Бейсенбин. Стражи порядка 1 ноября спасли 17-летнего парня, который спрыгнул с моста.

Медалью «За вклад в охрану общественного порядка» награждены командир роты патрульной полиции Управления полиции города Рудного Абай Ниязов, старший инспектор по особым поручениям Управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Рамил Гусейнов и участковый инспектор полиции отделения местной полицейской службы отдела полиции Алтынсаринского района Нурлан Сергалиев.

Нагрудным знаком «Отличник органов внутренних дел 1 степени» старший инспектор Специального отряда быстрого реагирования Даурен Токтамысов и патрульный полицейский Амантай Испулов. Грамотой за вклад в воспитание молодого поколения награжден ветеран ОВД Ерлан Сеитов.

Грамотой МВД Республики Казахстан награждена Айнаш Бегебаева — главный специалист Отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП области.

Кроме того, в музее Департамента для стражей порядка организована выездная выставка Костанайского областного краеведческого музея. Где показаны книги, картины о Первом Президенте, которые освещают страницы биографии и хронику деятельности Н. Назарбаева.

Всего в честь Дня Первого Президента Республики Казахстан поощрено и награждено 170 сотрудников полиции Костанайской области, из них правами Министра внутренних дел Республики Казахстан — 53 сотрудника полиции и приказом исполняющего обязанности начальника Департамента полиции Костанайской области — 117 полицейских.

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