На совещании в акимате глава города Марат Жундубаев сообщил, что в областном центре за три года демонтировали 48 рекламных конструкций. Работа в данном направлении будет продолжена.

«У нас всего было, если не ошибаюсь, 237 рекламных конструкций. 48 мы демонтировали. За этот год очень много демонтировали. Сейчас приветствуется Led-экраны. Многие идут навстречу, кто-то перепродаёт или отдают тем, кто может это сделать хорошо. Кто-то упирается. Идут суды и так далее. Но я хочу сказать, что такая работа, мы ее в этом году очень активно проводим, в следующем году спада не будет. Мы будем убирать эти конструкции. Есть небезопасные сооружения. Они портят облик города, и второй момент это опасность для пешеходов или автолюбителей», — отметил глава Костаная.

