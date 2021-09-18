Полсотни штрафов. Сколько заплатит рудненский водитель-нарушитель?

Отдел административной полиции УП Рудного, сообщает что в рамках проведенного оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» сотрудниками полиции был установлен автомобиль злостного нарушителя. Об этом сказано в инстаграм-аккаунте управления полиции Рудного.

«Задержан и водворен на специальную стоянку автомобиль на котором были зарегистрированы 54 штрафа на общую сумму 1 604 350 тенге. Данный автомобиль будет возвращен владельцу после полного погашения имеющихся задолженностей. Убедительная просьба к гражданам города — своевременно оплачивать административные штрафы», — говорится в сообщении полиции.

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