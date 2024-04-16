Полсотни владельцев магазинов наказали за продажу алкоголя в Костанайской области

Судом владельцам магазинов назначен штраф в размере 30 МРП. Два магазина были лишены лицензии на реализацию спиртных напитков. У 51 владельца лицензия была приостановлена от одного до трёх месяцев.

Для профилактики правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, полицейские проводят профилактические рейды. С начала года участковые раздали более полутора тысяч уведомлений и памяток о запрете продажи алкоголя.

В ДП Костанайской области отметили, что за реализацию алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года предусмотрен штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии.

За розничную реализацию алкогольной продукции (с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов), за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, с 21 до 12 часов следующего дня — предусмотрен штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии.

К сведению, за нахождение в нетрезвом виде в общественных местах к административной ответственности полицией привлечено свыше 3 тысяч 600 жителей области.

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