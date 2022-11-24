«Полтора часа сплошного мата». Аудио с совещания акима района попало в сеть

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Аудиозапись совещания длится 1 час 20 минут, за это время аким произнес слово «б…ь» 71 раз, слово «на …й» — 73 раза, и это не считая иных нецензурных оскорбительных слов, сообщает издание.
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Издание «Уральская неделя» получило аудиозапись совещания акима района Байтерек в Западно-Казахстанской области Марата Токжанова. Журналисты сообщили, что на протяжении всего совещания аким распекал подчиненных исключительно нецензурной бранью, передает Tengrinews.kz.
Сам Токжанов объясняет, что так он разговаривал с подчиненными в марте текущего года, когда над районом нависла угроза подтопления.
«Не было времени выбирать выражения», — оправдывается он.
На том совещании Токжанов потребовал от сотрудников аппарата и аульных акимов отчитаться о ходе противопаводковых работ в районе. Акимов округов он отчитывает за то, что в то время, когда район находится под угрозой подтопления, они ходят в туфлях вместо резиновых сапог, не смогли найти десять литров солярки для техники, работников аппарата — за то, что они не укладываются в сроки со сдачей документации. И грозит, что он их уволит, даже если человеку останется несколько дней до пенсии.
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