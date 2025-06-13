По данным на 1 июня 2025 года активными мерами содействия занятости охвачено 186,5 тыс. человек, трудоустроено 190,6 тыс. казахстанцев.

На субсидируемые рабочие места через карьерные центры направлено 116,2 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места – 10,8 тыс. чел.; на молодежную практику – 7,8 тыс. чел.; на общественные работы – 83,3 тыс. чел.; в рамках проектов «Серебряный возраст» – 12,8 тыс. чел., «Первое рабочее место» – 1,4 тыс. чел., «Контракт поколений» – 59 чел.

Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 42 тыс. безработных, из них 39,4 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

Обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 26,6 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 14,4 тыс. человек.

На профессиональное обучение по запросам работодателей направлено

1 687 человек, из них завершили обучение 89 человек. После завершения обучения трудоутсроено 83 человека или 93,3%.

Кроме того, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 176,4 тыс. человек.

Необходимо отметить, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов.

Так, на 1 июня 2025 года трудоустроено 190,6 тыс. человек, в том числе: в рамках активных мер содействия занятости населения – 100 тыс. чел.; на свободные вакансии, размещенные работодателями на Электронной бирже труда – 44,7 тыс. чел.; в рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тыс. жителей» – 44,8 тыс. чел.; в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами – 1,1 тыс. человек.

Наряду с этим, для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тысяч грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив.

С 21 мая по 3 июня 2025 года на портале «Business.Enbek» осуществлен первый поток приема заявок от претендентов на получение гранта. Всего принято 11 479 заявлений.

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