Полтора миллиона тенге выплатили костанайцам за сообщения о фактах коррупции

Фото из открытых источников
В 2022 году за сообщения о фактах коррупции в Костанайской области поощрены 4 лица на сумму 1 498 735 тенге.
- Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Благодаря активности граждан Антикоррупционной службой по Костанайской области зарегистрировано 4 уголовных дела по фактам получения взяток, злоупотребления должностными полномочиями, растрате бюджетных средств и т.д. Таким образом, в совокупности всех уголовных преступлений общий ущерб государству, причиненный незаконными действиями должностных лиц, составил более 10 млн. тенге. На сегодняшний день 85% из этой суммы возмещено государству.
«Важно отметить, что поощрение осуществляется при подтверждении достоверности информации, а также при наличии вступившего в законную силу приговора суда, постановления о наложении административного взыскания, постановления органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела, утвержденного прокурором, или постановления суда о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям УПК РК», — сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.
Антикоррупционная служба напоминает, что любой гражданин, столкнувшись с коррупционными проявлениями со стороны госорганов и квазигоссектора, может обратиться в Антикоррупционную службу по Костанайской области по номеру 914-222, либо сообщить в сall-центр Агентства 1424.
Также сообщается, что согласно новым поправкам в законе усилятся меры защиты конфиденциальной информации о лицах, сообщивших о фактах коррупции путем введения уголовной ответственности за разглашение такой информации.