Получат ли статус в Ashyq вакцинированные дети

Будут ли детей наделять «зеленым», «синим» или «красным» статусом после начала кампании по их иммунизации. На этот вопрос ответил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ поинтересовались, планируется ли вводить разделение среди детей по статусу, то есть на тех, у кого зеленый, синий и красный статусы.
У вакцинированных детей будет паспорт вакцинации. Но сейчас речи об интеграции детей в систему Ashyq не рассматривается. Это будет рассматриваться на межведомственной комиссии, — заявила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.
Первая цель, добавила она, вакцинировать детей и защитить их таким образом от КВИ.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области