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Получат ли статус в Ashyq вакцинированные дети

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Будут ли детей наделять «зеленым», «синим» или «красным» статусом после начала кампании по их иммунизации. На этот вопрос ответил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, планируется ли вводить разделение среди детей по статусу, то есть на тех, у кого зеленый, синий и красный статусы.

У вакцинированных детей будет паспорт вакцинации. Но сейчас речи об интеграции детей в систему Ashyq не рассматривается. Это будет рассматриваться на межведомственной комиссии, — заявила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Первая цель, добавила она, вакцинировать детей и защитить их таким образом от КВИ.

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