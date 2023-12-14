Получать пенсию в Казахстане станет легче

В Казахстане меняют систему назначения пенсий казахстанцам, передает LS.

В ответе на официальный запрос LS в Минтруда отметили, что с помощью нового формата выплат планируется исключить обращения населения в ЦОН для подачи заявления и бумажный документооборот.

На сегодня реализуется пилотный проект, в котором участвуют сотрудники госорганов и подведомственных им организаций. Всего в нем принимают участие 1 211 структур.

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«Для назначения работникам пенсионных выплат их документы направляются кадровой службой соответствующих компаний на рассмотрение уполномоченного органа за 10 календарных дней и не ранее чем за три месяца до достижения пенсионного возраста путем заполнения необходимых сведений на портале трудовых ресурсов hr.enbek.kz», – пояснили в ведомстве.

По итогам проекта будут определены сроки масштабирования данной системы.

Ранее глава министерства цифрового развития Багдат Мусин заявил, что со следующего года в Казахстане упростят данный процесс, он будет проводиться в новом формате.

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