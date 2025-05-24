Казахстанцам предлагается получать свидетельства о рождении через банковские постаматы, сообщает Zakon.kz.

Такой пилотный проект запускают Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством юстиции Казахстана. Проект опубликован на площадке «Открытые НПА» и доступен к обсуждению до 6 июня текущего года.

Стало известно, что проект разработан в соответствии со статьей 22 Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» и в целях постоянного совершенствования процесса, повышения эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по вопросам выдачи свидетельства о рождении гражданам Республики Казахстан.

Также сообщается, что в рамках пилотного проекта осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче свидетельства о рождении гражданам РК через постаматы. Это альтернативный вариант действующему порядку в городах Астана, Алматы и Актау

Более 400 компаний намерены проверить налоговики в Казахстане Министерство финансов РК опубликовало перечень компаний, в которых будут проводиться налоговые проверки во втором полугодии...

Полиция переведена на усиленный режим В Алматы полиция переведена на усиленный режим в дни последних звонков, сообщает Polisia.kz. В период...