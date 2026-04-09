Получателей станет вдвое больше: что готовит Минтруда казахстанцам





В Казахстане в 2027 году адресной социальной помощью планируют охватить около 485 тысяч человек. Это более чем в два раза превышает нынешнее число получателей АСП. На эти цели в следующем году предусмотрено 54,6 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает inbusiness.kz

При этом в ведомстве не уточнили, означает ли такой прогноз фактическое ожидание двукратного роста числа нуждающихся в социальной помощи. Реальные расходы будут зависеть от количества получателей, доходов семей и размера черты бедности в каждом квартале.

С 2027 года принцип определения черты бедности, который используется при назначении АСП, останется прежним. В Минтруда пояснили, что вступающие в силу с 1 января изменения носят юридико-технический характер и не меняют действующий механизм расчета.

Черта бедности по-прежнему будет составлять 35% медианного дохода населения, но не менее 70% регионального прожиточного минимума. Показатель рассчитывается ежеквартально на основании официальных статистических данных и может отличаться в зависимости от региона.

По данным Минтруда, на 1 сентября 2026 года адресная социальная помощь была назначена 40,4 тысячи семей, или 218,2 тысячи человек. Общая сумма назначенной помощи составила 23,1 млрд тенге. Таким образом, заложенный на 2027 год охват примерно в 2,2 раза выше нынешнего.

Больше всего получателей АСП сейчас зарегистрировано в Туркестанской области — 46,8 тысячи человек. Далее идут Кызылординская область — 21,4 тысячи, Жамбылская — 18,5 тысячи, область Жетісу — 15,9 тысячи и Алматинская область — 14,3 тысячи человек.

Размер АСП для каждой семьи рассчитывается индивидуально — как разница между установленной в регионе чертой бедности и среднедушевым доходом семьи на каждого ее члена. Помощь назначается на квартал, после чего право на нее и размер выплаты рассчитываются заново.

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