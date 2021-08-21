Получателям 42500 тенге мошенники «обещают новые выплаты»

Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками одной из партий, предлагают оформить выплату, но сначала сообщить код, высланный в смс на номер телефона человеку. Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области опровергла эту информацию, и призывает население быть бдительными.

Крупную сумму денег мошенники обещают тем, кто получал от государства в период ЧП выплату 42500 тенге. И для того, чтобы получить почти миллион тенге, они просят абонентов продиктовать им код отправленный в смс сообщение с короткого номера 1414.

«В последние несколько дней, на контакт центр 1414 гос.корпорации «Правительство для граждан» часто поступают звонки от услугополучателей, которые говорят о том, что им звонят люди представляются различными организациями, политическими партиями и говорят, зачастую тем, кто во время ЧП получал выплату 42500, что им положена выплата в баснословном размере 900 тысяч тенге»,- говорит PR- менеджер филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

Госкорпарация «Правительство для граждан» опровергает эту информацию, и рекомендует никому не передавать код, который приходит с номера 1414. Благодаря коду злоумышленники могут получить доступ, например, к личному кабинету электронного правительства.

«Хотелось бы отметить, что никаких выплат не положено. С номера 1414 никаких кодов от лица гос.корпорации «Правительства для граждан», от лица наших коллег АО «Национальные информационные технологии» мы хотели бы сказать, что выплаты никакие не положены, и никаких кодов никуда сообщать не надо. Это мошенники, те, кто хочет получить доступ к вашим данным»,- отмечает Ярослава Богатырева.

Подобные действия мошенников называются социальной инженерией, это способ незаконного получения персональных данных человека. Лучше всего, по словам Ярославы Богатыревой, такие звонки оставлять без внимания.

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