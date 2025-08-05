Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 5 августа 2025 года на заседании правительства рассказал, в каких городах Казахстана планируется предоставлять продуктовые ваучеры в рамках пилотного проекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МТИ отметил, что в рамках пилота получателям АСП предоставляются продовольственные ваучеры.

«Они позволяют приобретать социально значимые продовольственные товары по закупочной цене, без торговой надбавки. Пилот планируется провести в городах Акколь, Кокшетау и Павлодар. В пилоте участвуют порядка 5 тыс. получателей АСП. Проект поддержан депутатами Парламента в ходе региональных поездок и успешно прошел этап общественного обсуждения», – озвучил Арман Шаккалиев.

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