Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 5 августа 2025 года на заседании правительства рассказал, в каких городах Казахстана планируется предоставлять продуктовые ваучеры в рамках пилотного проекта, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава МТИ отметил, что в рамках пилота получателям АСП предоставляются продовольственные ваучеры.
«Они позволяют приобретать социально значимые продовольственные товары по закупочной цене, без торговой надбавки. Пилот планируется провести в городах Акколь, Кокшетау и Павлодар. В пилоте участвуют порядка 5 тыс. получателей АСП. Проект поддержан депутатами Парламента в ходе региональных поездок и успешно прошел этап общественного обсуждения», – озвучил Арман Шаккалиев.
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