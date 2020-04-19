Получение 42 500 тенге: Вице-министр ответил на возникающие вопросы

Вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев на своей странице в Instagram ответил на три часто возникающих вопроса по поводу получения пособия в размере 42 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«О трех часто возникающих вопросах на сегодня:

1. Поступают жалобы о том, что деньги долго зачисляются на счет получателя, несмотря на то, что мы отправляем практически в течение 1 рабочего дня.

Кто-то пишет, что это заняло три дня, кто-то — еще дольше. Выясняем и разбираемся, бывают случаи, когда на счета позже падают. Сейчас мы этим вопросом занимаемся, обсуждаем с банками. Чтобы более точно видеть картину, в Телеграм-канале (ссылка в описании профиля) запустил опрос на эту тему. Если вам не трудно, прошу пройти и ответить.

2. Что касается отказов, то прошу всех, кому пришли какие-либо смс с отказом, обязательно проверить статус заявки на 42500.enbek.kz. Потому что, например, в случае отказов в связи с отсутствием ЕСП, мы ранее возвращали эти заявки на повторное рассмотрение. Это было связано с тем, что ЕСП поступают в течение 1-3 дней. Я писал об этом уже. Действительно, после повторного рассмотрения мы увидели, что платежи все-таки дошли, но немного позже.

3. Об обратной связи. Я очень много получаю вопросов и обращений по поводу 42500 тенге, как в комментариях, так и в личных сообщениях. К сожалению, не всегда физически успеваю ответить на каждое. Кроме того, люди спрашивают, куда можно обратиться с вопросами? Прошу по такому вопросу прежде всего:

Проверить статус заявления на 42500.enbek.kz. Там все написано. Все статусы, включая причины отказов.

Можно написать на почты 42500@enbek.kz и 42500@gfss.kz.

К работе по разъяснениям привлечены коллеги из Министерства и АО «ЦРТР». Мы признаем, что они сейчас перегружены, мы работаем над этим.

Отвечать стараемся в течение 2-3 дней, опять-таки заявлений огромное количество.

Если после проверки статуса остались вопросы, можно обратиться в колл-центр 1411.

Ежедневно во все колл-центры поступает более полмиллиона звонков. Но мы каждый день проводим работы по улучшению обратной связи. Если вдруг вы не можете дозвониться сейчас, это значит, что все операторы сейчас заняты обслуживанием граждан», — написал вице-министр.

Напомним, в Казахстане на сегодня социальную помощь в связи с потерей доходов получили около трех миллионов человек. В Министерстве труда и социальной защиты населения предупредили, что все заявления на получение выплаты в 42 500 тенге перепроверят на законность после окончания режима ЧП.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.