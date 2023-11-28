Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам

В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» привели данные по смертности в результате ДТП, произошедших с начала 2023 года, а также обратились к казахстанцам с призывом, сообщает Zakon.kz.

С начала текущего года в Казахстане произошло порядка 12 тыс. ДТП, в результате которых скончались около 2 тыс. человек.

«Не подвергайте себя и окружающих опасности. Получайте водительские права только честным путем!» – говорится в обращении «Правительства для граждан» к казахстанцам.

Также в НАО отметили, что усилия госкорпорации нацелены на предотвращение некомпетентных водителей на дорогах.

«Для того, чтобы ужесточить процесс приема экзаменов на права, госкорпорация внедрила систему ПДД 3.0. Благодаря ей за 1,5 месяца были аннулированы 66 результатов тестирований по теории», – добавили в «Правительстве для граждан».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.