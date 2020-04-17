Получил срок и лишен прав пожизненно за вождение в алкогольном опьянении житель Костанайской области

Как сообщает пресс-служба областного суда, в марте 2020 года житель Сарыкольского района, ранее уже лишенный права управления транспортными средствами, повторно решил управлять своим автомобилем, находясь при этом в нетрезвом виде. Он был задержан сотрудниками дорожной полиции.

Ввиду введенных ограничений в Сарыкольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя района в дистанционном режиме.

Судья, выслушав стороны по делу, исследовав материалы дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в начале 2020 года были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, направленные на повышение защиты прав граждан за счет ужесточения законодательства.

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